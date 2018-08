Prolongation de contrat pour Liridon Mulaj

Liridon Mulaj en « rouge et noir » jusqu’en 2020. Le milieu de terrain de Neuchâtel Xamax FCS a prolongé son contrat, annonce un communiqué du club de football publié vendredi après-midi. Le jeune joueur de 19 ans n’a pas encore joué sur les terrains de Super League cette saison. Lors du dernier exercice en Challenge League, il a participé à 16 rencontres et a marqué un but. Le président xamaxien Christian Binggeli se réjouit de cette prolongation. « C’est un jeune plein d’avenir avec lequel nous souhaitons continuer de travailler ». /comm-jpp