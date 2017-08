Le FCC ne fait pas la passe de deux

Le FC La Chaux-de-Fonds ne parvient toujours pas à aligner deux victoires de suite dans le championnat de Promotion League de football. Les hommes de Christophe Caschili se sont inclinés samedi 2-0 contre la deuxième équipe du FC Sion à Savièse.

Les Chaux-de-Fonniers ont encaissé le premier but à la 34e minute de jeu. Puis ils ont évolué avec un homme de plus sur le terrain pendant plus d’une demi-heure de jeu, après l’expulsion du Valaisan Ahmet Ozcan à la 56e minute.

C’est finalement après de multiples tentatives d’égaliser que le portier Martinovic a été battu pour la deuxième fois de la soirée, sur contre-attaque dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps.

Au classement, le FC La Chaux-de-Fonds reste cinquième avant les autres matches de ce samedi. /lre