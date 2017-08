Young Boys craque sur la fin

YB se saborde à la 91e minute. Les footballeurs bernois avaient préservé toutes leurs chances de qualification pour la Ligue des Champions face au CSKA Moscou. Jusqu'à la 91e et un but gag contre son camp de Kasim Nuhu, qui a offert aux Russes la victoire 1-0 mardi soir dans ce barrage aller de la Ligue des Champions. Une issue cruelle pour des Young Boys qui avaient fait le travail, en se montrant certes plus sérieux que fougueux mais qui s'apprêtaient à voyager mercredi prochain vers Moscou avec un bon nul dans les bagages sans avoir encaissé de but à domicile. /ats+emu