« On pourrait aider un million de personnes touchées par la crise alimentaire »

« Rien que de se dire qu’un mec qui tape dans un ballon peut valoir 255 millions de francs, ça fait mal. Et on ne parle là que de la valeur du transfert de l’idole brésilienne, qui touchera par ailleurs un salaire d'environ 35 millions de francs par année, soit à peu près 1,10 francs par seconde. Il ne faut pas minimiser cette transaction, parce que depuis jeudi, le 3 août 2017, le football est entré – encore – dans une nouvelle dimension. Une dimension qui n’a plus aucun garde-fou. On pensait un temps que le fair-play financier allait empêcher ce genre de folies. Mais Neymar et les Qataris du PSG l’ont dribblé d’un pas de samba, franchement pas compliqué. 255 millions de francs sur la table donc pour donner à Paris et à son rêve de grandeur davantage de consistance. Mais beaucoup plus de ridicule aussi. Et pendant les 40 secondes que vous venez de prendre pour lire mon texte, Neymar, lui, vient d'encaisser 44 francs ».