Ticino relégué, Le Locle mal barré

Sale soirée pour les clubs neuchâtelois de 2e ligue interrégionale de football. Le FC Ticino est relégué en 2e ligue après avoir perdu 4-1 à domicile contre Farvagny, un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. L’autre club loclois de la catégorie est aussi mal barré. Le FC Le Locle s’est incliné 2-1 sur la pelouse de Bulle, également samedi soir. Alors qu’il ne reste plus que neuf points en jeu, le club des Montagnes demeure avant-dernier et compte quatre points de retard sur la première place de non reléguable.

Le leader Portalban/Gletterens a été accroché 1-1 sur le terrain de Thierrens mais conserve son rang. Match nul également pour Stade-Payerne 0-0 contre La Tour/Le Pâquier. /jpp