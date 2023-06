Tour de Suisse: joli numéro de Remco Evenepoel

Le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté en solitaire la 7e étape du Tour de Suisse à Weinfelden. Le classement général reste mené par le Danois Mattias Skjelmose (AG2R).

Les temps étaient figés à 25 km de l'arrivée et les bonifications supprimées pour cette première étape plus ou moins 'normale' après le décès de Gino Mäder vendredi. Le champion du monde en titre, qui a attaqué à un peu moins de 20 km de l'arrivée, n'a donc rien repris à Skjelmose malgré son impressionnant solo. Mais outre la victoire d'étape, il a peut-être marqué des points dans l'optique du contre-la-montre final de dimanche.

Evenepoel a rendu hommage à plusieurs reprises à Gino Mäder dans les derniers hectomètres, pointant le ciel du doigt et se frappant le coeur. Le peloton s'était mis d'accord pour neutraliser la course jusqu'à 25 km du but.

Trois équipes - Bahrain-Victorious, Tudor Pro Cycling et Intermarché-Circus-Wanty- n'ont pas pris le départ à Tübach, ainsi que de nombreux autres coureurs appartenant à d'autres formations, dont les Suisses Stefan Küng, Marc Hirschi ou encore Michael Schär.

/ATS