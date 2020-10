Tour d'Italie: Alex Dowsett gagne en solitaire la 8e étape

L'Anglais Alex Dowsett (Israël Start-Up Nation) a gagné la 8e étape du Tour d'Italie entre Giovinazzo et Vieste (200 km). Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck) reste en rose.

Dowsett (32 ans) faisait partie d'une échappée de six coureurs qui s'était formée tôt, après 28 km de course. Le spécialiste du contre-la-montre a faussé compagnie à ses camarades à 16 km de l'arrivée. Il a offert à son équipe le premier succès de son histoire dans un Grand Tour et même en World Tour.

L'Italien Salvatore Puccio a fini 2e à 1'16 devant un autre Anglais, Matthew Holmes. Le peloton, qui a vite laissé comprendre que l'échappée pourrait aller au bout, a passé la ligne avec un retard de 13'56.

Les candidats à la victoire finale ont voulu s'économiser avant la 9e étape entre San Salvo et Roccaraso (208 km). Le parcours sera jalonné par plusieurs ascensions, avec une arrivée au sommet.

/ATS