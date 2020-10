Sina Frei 4e, Ferrand-Prévot sacrée

La Suisse a manqué de peu le podium dans l'épreuve de cross-country élite dames des Mondiaux de Leogang. La Zurichoise Sina Frei a terminé 4e, l'or revenant à l'inévitable Pauline Ferrand-Prévot.

Championne du monde en titre des M23, Sina Frei (23 ans) a échoué à 45'' de la troisième, l'Australienne Rebecca McConnell. Elle a perdu trop de temps dans les difficiles montées d'un parcours boueux et trop d'énergie à tenter de suivre le rythme d'Eva Lechner, qui s'est parée d'argent en battant Rebecca McConnell au sprint.

Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10. La championne du monde 2017 Jolanda Neff, tout juste remise de sa grave blessure à la rate subie en décembre dernier lors d'une chute à l'entraînement, s'est classée à un bon 6e rang à 4'46'' de la gagnante. Alessandra Keller a quant à elle terminé 10e.

Pauline Ferrand-Prévot a survolé les débats dans cette course, devançant de 3'01'' sa dauphine italienne Eva Lechner. La Française cueille ainsi à 28 ans son troisième titre mondial dans la discipline après ceux de 2015 et 2019, elle qui a également revêtu les maillots arc-en-ciel de la course sur route et du cyclocross!

/ATS