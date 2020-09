Marc Hirschi s'offre la Flèche wallonne

Marc Hirschi (Sunweb) tient une forme olympique. Troisième aux Championnats du monde, le Bernois s'est offert la Flèche wallonne devant Benoît Cosnefroy et Michael Woods.

On peut sans autre avancer que Hirschi a tenu son rôle de favori dans cette course. Sans le double tenant du titre et nouveau champion du monde Julian Alaphilippe, le coureur d'Ittigen faisait partie des prétendants et il n'a pas déçu.

Hirschi a dompté les pentes brutales du mur de Huy et inscrit pour la première fois son nom au palmarès de l'épreuve. Il a notamment dominé le récent vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, et l'Australien Richie Porte.

Pour trouver trace d'une victoire suisse sur la Flèche, il faut remonter loin dans le temps. En 1952 très exactement et la deuxième victoire de Ferdi Kübler après son succès en 1951.

Hirschi signe lui son deuxième succès d'envergure après sa victoire d'étape sur le Tour de France. Il prouve si besoin est qu'il fait véritablement partie des tous grands espoirs du cyclisme mondial.

/ATS