Evenepoel a « fait son choix » entre Giro et Tour en 2023

Le champion du monde Remco Evenepoel a fait son choix entre une participation au Giro ou au Tour de France en 2023.

Toutefois, il n'annoncera sa décision qu'en janvier, a-t-il déclaré dans un entretien au journal belge Het Nieuwsblad, mercredi.

'J'ai fait mon choix. Mais on n'annoncera la décision qu'en janvier prochain. Je peux simplement dire que je suis content de mon programme, calme au début puis de plus en plus étoffé', a expliqué le vainqueur du dernier Tour d'Espagne.

Cette annonce d'Evenepoel intervient alors que le parcours du Tour d'Italie, dévoilé lundi, proposera trois étapes contre-la-montre, avec une distance cumulée de 70,6 kilomètres. De quoi plaire au rouleur belge, spécialiste de l'exercice contre le chrono.

Le parcours du Tour de France ne sera lui dévoilé que le 27 octobre.

'On va regarder les parcours et notamment les profils et les kilomètres (à parcourir) contre-la-montre. Quand on aura ces données, on pourra décider quelle course on fait. Pas avant', avait expliqué le prodige de 22 ans le 3 octobre dernier.

'Je sais qu'après mon succès en Espagne (en septembre), il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui veulent me voir très vite sur le Tour de France. Mais, je reste très calme par rapport à cela. Il faut avancer pas à pas', avait-il alors dit.

Mercredi, Evenepoel a par ailleurs expliqué qu'il pourrait prendre part pour la première fois à Milan-San Remo, le premier monument de la saison 2023 le 18 mars.

'On ne sait pas encore, c'est une option. Ce week-end-là est encore incertain dans mon programme. Mais ce serait beau si je pouvais y prendre part', a-t-il indiqué au Nieuwsblad.

