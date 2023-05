Andreas Leknessund en rose

Aurélien Paret-Peintre a remporté la quatrième étape du Tour d'Italie. A Lago Laceno, le Français a devancé Norvégien Andreas Leknessund, nouveau porteur du maillot rose de leader.

Comme prévu, le Belge Remco Evenepoel a abandonné sciemment la tête du classement général. Il n'a toutefois pas perdu de temps par rapport à son principal rival, le Slovène Primoz Roglic, dans cette étape promise à un échappé. Les deux coureurs ont terminé l'étape de 175 km entre Venosa et Lago Laceno, dans le groupe des favoris à un peu plus de deux minutes du duo composé de Paret-Peintre (AG2R) et Leknessund (DSM).

Dans la dernière ascension du jour, le Colle Molella (9,7 km à 6,2 %), dont le sommet était situé à 3 kilomètres de la ligne, l'échappée à sept qui s'était formée s'est lentement disloquée sous le rythme Leknessund et seul le natif d'Annemasse a pu suivre le Norvégien. Dans le dernier kilomètre, le leader de l'équipe DSM, le mieux placé au classement général à 1'40' entre les deux, s'est désintéressé de la victoire d'étape pour s'emparer du maillot rose de leader. « Je me suis beaucoup entraîné pour ce jour. C'est un jour parfait pour moi. L'échappée a été très dure à prendre. Je savais que j'étais plus rapide que lui. Il prend le maillot rose, donc tout le monde est content », a déclaré le Français à l'arrivée. Onzième du dernier Paris-Nice, Aurélien Paret-Peintre, 27 ans, signe sa troisième victoire, la plus belle de sa jeune carrière.

Remco Evenepoel avait passé une annonce ce mardi matin : « cherche baroudeur ou grimpeur pour céder un maillot rose trop lourd à porter aussi loin de Rome ». Dès les premiers mètres de course, les candidats à l'échappée, promise à la victoire et au gain de la tunique de leader, se sont bousculés à l'avant, chacun y allant de son attaque pendant 70 kilomètres sous la pluie.

Dans la dernière ascension, abordée par le peloton avec plus de quatre minutes de retard, l'équipe Ineos-Grenadiers a imposé le rythme, menaçant un temps la cession de l'encombrante tunique rose de Remco Evenepoel Le Belge, deuxième du classement général, laisse finalement la tête du Tour d'Italie pour seulement 28'. Aurélien Paret-Peintre monte sur le podium, à 30' du leader.

/ATS