Alexandre Balmer en selle pour un grand Tour

Liège – Bastogne – Liège, la Flèche Wallone ou encore Paris – Roubaix et le Tour de Romandie, voir même le Tour d’Espagne : Alexandre Balmer a inscrit quelques « monuments », comme il aime à le dire, à son programme de courses 2023. Le cycliste chaux-de-fonnier est actuellement en camp d’entraînement en Espagne. Il disputera sa première compétition de la saison, le 22 janvier à l’occasion du Grand Prix de Valence. Il consacrera la première partie du printemps aux courses sur route et donc à quelques grandes classiques du calendrier mondial. Il se réjouit tout particulièrement de son premier « Romandie », qui s’arrêtera sur son pas de porte, le 27 avril à La Chaux-de-Fonds : « L’an dernier, cette course était arrivée trop tôt pour moi, en raison de ma blessure au genou. Cette année j’aurai vraiment un pincement au cœur si je ne peux pas y participer ».