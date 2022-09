Une bonne préparation pour Alexandre Balmer

Alexandre Balmer a fait son retour à la compétition au plus haut niveau. Le professionnel chaux-de-fonnier s’est frotté au gratin de la planète lors des deux épreuves du World Tour qui se sont tenues au Canada. Il s’est classé 35e du Grand Prix cycliste de Québec, vendredi 9 septembre : il a égaré 13 secondes dans le final par rapport au vainqueur, le Français Benoit Cosnefroy, au terme de 201 kilomètres de course. Deux jours plus tard, dimanche 11 septembre, Alexandre Balmer a terminé 39e du Grand Prix cycliste de Montréal, à 2’12’’ du gagnant, double lauréat du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, au terme d’un parcours de 221 kilomètres.

Pour Alexandre Balmer, il s’agit d’une bonne préparation en vue des championnats du monde de Wollongong, en Australie. Le Chaux-de-Fonnier s’alignera dans la catégorie des moins de 23 ans. Il disputera le contre-la-montre lundi 19 septembre et la course en ligne vendredi 23 septembre. /mne