Valère Thiébaud et la Suisse décevants 5es aux Européens

Valère Thiébaud et les pistards suisses ont manqué la médaille lors de la poursuite par équipe aux Championnats d'Europe à Munich. Vendredi, le quatuor a dû se contenter de la 5e place, un an après avoir remporté l'argent aux championnats d'Europe.



Le Vaudruzien et ses compères Claudio Imhof, Simon Vitzthum et Alex Vogel ont certes gagné une bonne seconde et demie dans le tour principal par rapport au temps établi la veille lors des qualifications, mais cela n'a pas suffi pour se mêler à la lutte pour le bronze. Pour cela, ils auraient dû laisser les Britanniques derrière eux et aller 1''2 plus vite sur les 4000 mètres.

Il y a dix mois, les Suisses avaient atteint la finale des Championnats d'Europe à Granges avec exactement la même équipe et n'avaient échoué que face au Danemark. Le tenant du titre et 2e aux JO de Tokyo se battra en duel avec la France pour l'or vendredi en début de soirée.Les joutes bavaroises ont notamment permis au quatuor suisse de se situer, car depuis l'automne dernier, il n'y a plus guère eu de possibilités de comparaisons internationales de haut niveau.

Les Championnats d'Europe à Granges en février 2023 marqueront le début de la procédure de sélection pour les JO de Paris. La capitale française accueillera en outre les Championnats du monde en octobre de cette année. /ATS-jha