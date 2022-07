Maillot jaune du chronométrage à Tissot

C’est la touche neuchâteloise du Tour de France. Et elle compte beaucoup. Si la plus grande épreuve cycliste du monde s’est achevée dimanche sur les Champs-Élysées, Tissot en a assuré le chronométrage pour la septième fois consécutive, soit depuis 2016. Le mandat de l’entreprise locloise ne se limite pas à recueillir les temps des coureurs, il comprend aussi la diffusion des données pour la TV et pour différentes applications, en passant par la photo-finish si précieuse aujourd’hui pour départager les sprinters au millimètre près. Deux technologies différentes sont positionnées sur le vélo de chaque coureur pour recueillir toutes les informations nécessaires. La première a trait à la plaque bien visible placée à l’extrémité de leur selle : c'est ce que nous a expliqué Pascal Rossier, superviseur des opérations de Tissot Timing. Cette plaque permet surtout de donner tout ce qui se passe durant l’épreuve en ligne (écarts, vitesses instantanées et distances par rapport à l’arrivée, etc…) Le deuxième système, moins visible, est un transpondeur placé sur la fourche, utilisé à l’arrivée et qui permet aussi d’aider à la lecture de la photo-finish.