Camille Balanche deuxième à Lenzerheide

Même si la victoire n’est pas au bout, Camille Balanche a confirmé ce samedi à domicile ses excellentes dispositions du moment. La vététiste neuchâteloise, citoyenne de Bienne, a pris la deuxième place de la descente de Lenzerheide en Coupe du monde, quatrième étape de la saison. Dernière concurrente à s’élancer, la leader du classement général n’a pu faire mieux que Myriam Nicole partie juste avant elle dans un run remarquable.





Toujours leader de la Coupe du monde

Camille Balanche termine à 4’’42 de la Française tandis que l’Italienne Eleonora Farina complète le podium à 8’’43. Vainqueure à Lourdes (FRA) et Leogang (AUT), deuxième à Fort-Williams (GBR), la Neuchâteloise signe un quatrième podium en autant de course en Coupe du monde et conserve à mi-saison la première place du classement général avec 100 points d’avance sur Myriam Nicole. /jpi