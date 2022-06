Un challenge cycliste pour se dépasser

Ils ont passé le week-end à pédaler sur les routes de Suisse. L’Ultra Challenge 2x200 a réuni amateurs et cyclistes plus chevronnés sur deux jours. Ces derniers se sont rendus de La Chaux-de-Fonds au lac Noir en passant par Bâle et l’Alsace. Le but de l’épreuve consiste à terminer le parcours de 400 kilomètres en moins de 32 heures pour être considéré comme « finisher ».

Sur les 95 partants, ils sont 92 à avoir franchi la ligne d’arrivée avant la limite de temps. Les trois autres ont été victime de casse mécanique et d'un abandon. Alors que les grandes distances deviennent de plus en plus prisées dans de nombreux sports, cet événement n’a pas dérogé à la règle.