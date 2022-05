Nicolas Bialon et Pauline Roy premiers au sommet de Chasseral

Les grimpeurs avaient rendez-vous mardi soir pour la course cycliste Nods-Chasseral, première manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Chez les hommes, le jeune Nicolas Bialon s’est imposé. Il a parcouru les 9,6 kilomètres et les 658 mètres de dénivelé positif en 24’23’’. Alexis Cohen a pris la 2e place à 12 secondes du vainqueur. Le podium est complété par Alexandre Martin qui affiche une minute et huit secondes de retard. Chez les dames, la victoire est revenue à Pauline Roy avec un chrono de 29’40’’. Elle a devancé Karin Hänni d’une minute et 23 secondes et Carole Perrot d’une minute et 39 secondes. La deuxième étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises aura lieu le 24 août pour la course Valangin-La Vue-des-Alpes. /jpp