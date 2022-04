Valère Thiébaud au Tour de Romandie

Valère Thiébaud dans la cour des grands : le cycliste du Val-de-Ruz disputera la première course du World Tour de sa carrière dans le cadre du Tour de Romandie. Il a été retenu au sein de la sélection qui représentera l’équipe nationale de Suisse du 26 avril au 1er mai sur les routes romandes.

Outre Valère Thiébaud, cette équipe à croix blanche sera composée du médaillé olympique de VTT Mathias Flückiger et de quatre autres athlètes prometteurs âgés de 23 et 24 ans : Robin Froideaux, Yannis Voisard, Filippo Colombo et Antoine Debons. /mne