Raiffeisen Trans : « Le championnat du monde de Neuchâtel »

La Raiffeisen Trans retrouve son format habituel. Après une édition annulée et l’autre tronquée en raison de la crise sanitaire, cette course populaire de VTT se déroulera selon la formule qui fait son succès : organisée pour la 29eme fois, elle se tiendra sur cinq étapes durant tous les mercredis soirs du mois de juin. Chaque étape se présentera sous la forme d’une boucle de 18 à 19 kilomètres. Les parcours définitifs n’ont pas encore été arrêtés. Les différentes têtes d’étapes sont en revanche connues. Il s’agit de Bevaix (1er juin), Les Ponts-de-Martel (8 juin), La Brévine (15 juin), Derrière-Pertuis (22 juin), Le Quartier (29 juin). Le peloton s’élancera à chaque fois sur le coup de 19h20. Un départ spécial sera toutefois donné, 20 minutes plus tôt, aux VTT électriques. Patron de la manifestation, Christophe Otz estime nécessaire de s’ouvrir à cette catégorie de pratiquants aujourd’hui de plus en plus nombreux.