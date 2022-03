Camille Balanche s’impose d’entrée

La saison de Coupe du Monde ne pouvait pas mieux commencer pour Camille Balanche. La Locloise établie à Bienne a décroché la victoire dimanche sur la piste française de Lourdes lors de la première course de l’année en VTT de descente. La Neuchâteloise a terminé l’épreuve en 3’19’’98. Elle devance de six dixièmes la Française Myriam Nicole et d’une seconde la Britannique Tahnee Seagrave. Avec plus d’une seconde de retard sur sa dauphine au premier intermédiaire, Camille Balanche a fait la différence sur la dernière portion du tracé pour l’emporter.

Quatrième des qualifications disputées samedi, la vététiste helvétique a donc réussi à sortir la manche parfaite au meilleur moment. La citoyenne de Bienne empoche ainsi 200 points et prend par la même occasion la tête de la Coupe du Monde de VTT de descente. /gjo