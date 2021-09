Justin Paroz et Karin Haenni remportent le Trophée des Montagnes

Justin Paroz et Karin Haenni s’adjugent le trophée des Montagnes. Le Neuchâtelois a fait coup double mercredi soir en s’imposant dans la 5e manche disputée entre Le Locle et le Grand-Sommartel. Justin Paroz a grimpé les 7,2 km et 367 mètres de dénivelé en 16’30’’. Deuxième, le Vaudruzien Alexis Cohen termine à 16’’ alors que Martin Sandoz de La Chaux-de-Fonds a pris le troisième temps à 23’’ du vainqueur du jour. Au général, Justin Paroz s’impose donc avec une moyenne de 399,79 points. Alexis Cohen prend le deuxième rang final alors que le jeune Nicolas Bialon – âgé de 15 ans – s’empare de la troisième place.





Karin Haenni au finish



Chez les dames, la victoire est revenue à Karin Haenni en 19’22’’. La Fribourgeoise a pris le meilleur au sprint sur la Vallonnière Mélanie Jeannerod qui termine à 3’’. Carole Perrot de Prêles s’est classée 3e à 1’25’’.

Au général final, Karin Haenni remporte la victoire de justesse avec 399,04 points devant Mélanie Jeannerod et ses 398,66 points. Carole Perrot monte sur la troisième marche de ce podium final. /jha