Mélanie Jeannerod et Alexis Cohen remportent la première manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Celle-ci avait lieu mercredi soir sur la montée Nods-Chasseral. Plus d’une centaine de cyclistes étaient au départ, et avec un parcours chronométré à 24 minutes 05 secondes, Alexis Cohen a battu le record de l’épreuve. Prochaine étape : le 25 août entre Valangin et La Vue-des-Alpes. /comm-jhi