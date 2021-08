Un diplôme olympique pour Valère Thiébaud

Le quatre suisse a pris le huitième rang de la poursuite par équipes. La formation de Daniel Gisiger s'est inclinée très nettement devant la Grande-Bretagne pour le match pour la 7e place. Valère Thiébaud, Robin Froidevaux, Cyrille Thièry et Stefan Bissegger ont signé un chrono de 3'50''041 pour rester à plus de 4'' des Britanniques et à 1'' du record de Suisse établi la veille. Cette huitième place, la dernière du tournoi, ne répond pas vraiment aux espoirs placés sur cette équipe de Suisse. Mais avec le record national battu mardi, elle a rempli l'objectif premier qui lui était assigné.

La médaille d'or est revenue à l'Italie. Emmenée par le formidable Filippo Ganna, la "Squadra" a battu sur le fil le Danemark avec un nouveau record du monde - 3'42''032 - en prime pour offrir un sixième titre olympique à ses couleurs depuis le début de ces Jeux. Dans le match pour le bronze, l'Australie a pris un tour à la Nouvelle-Zélande. /ats-jha