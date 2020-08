Valère Thiébaud loin derrière

Valère Thiébaud a terminé 90e sur 131 jeudi lors de la course en ligne des Championnats d'Europe cyclistes à Plouay en France. Sous le chandail de l'équipe de Suisse chez les moins de 23 ans, l'habitant de Vilars a terminé les 136 kilomètres de la course en 3 heures 17 minutes et 39 secondes, soit 6 minutes 22 de retard sur le leader, le Norvégien Jonas Hvideberrg. /lre