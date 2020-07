Victoire neuchâteloise au Trophée du Doubs

Justin Paroz met tout le monde d’accord sur le Trophée du Doubs. Le cycliste de Colombier a gagné, mercredi, la 4e étape de l’épreuve. Il a avalé les 12,3 kilomètres entre St-Ursanne et St-Brais en 31’00’’77. Le Neuchâtelois a devancé le Loclois Ricardo Senos et le Français Alexandre Martin de 1’15’’. Chez les dames, c’est la citoyenne de Prêles Carole Perrot qui s’est imposée en 34’33’'11, avec plus de 4’ d’avance sur Naïka Racheter de Hauterive et plus de 5’ sur Lyne Dubois de La Ferrière. Au total, 86 participants ont été classés à St-Brais. La dernière épreuve du Trophée du Doubs se tiendra la semaine prochaine entre Soubey et Saignelégier (14,3 kilomètres). /mle