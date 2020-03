Nicolas Lüthi s’impose à Marin

La saison commence bien pour Nicolas Lüthi. Le vététiste d’Hauterive a remporté la première manche de la course cycliste des Classiques du Littoral entre Marin, Saint-Blaise et Cornaux dimanche. Après cinq boucles de 10 kilomètres, le Neuchâtelois a devancé au sprint son frère Patrick et Vitor Rodrigues.

Chez les dames, c’est Joanie Huguenin qui l’a emporté au sprint devant Florence Darbellay. Stéphanie Metille complète le podium. Au total, c’est un peloton de 130 coureurs qui s’est élancé sur le parcours dimanche.

La deuxième manche de cette nouvelle édition des Classiques du Littoral aura lieu le dimanche 8 mars. /gjo