Wout van Aert enlève la 10e étape au sprint

Le coureur belge Wout van Aert a fait une démonstration de puissance lundi en s’imposant au sprint lors de la 10e étape du Tour de France cycliste, entre Saint-Flour et Albi. Il a devancé Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step) et Caleb Ewan (Lotto-Soudal) pour arracher sa première victoire d'étape lors de sa première Grande Boucle.

Mais les grands gagnants du jour, ce sont bien les deux leaders d'Ineos, Geraint Thomas et Egan Bernal, qui s'emparent des 2e et 3e du classement général. Le Britannique et le Colombien comptent 1'12'' et 1'16'' de retard sur le maillot jaune Julian Alaphilippe. Thibaut Pinot est, à l'inverse, le grand perdant de la journée. Troisième du général avant le départ, il perd 1’40’’ après s’être fait piéger dans une bordure à 35 km de l’arrivée.

Les coureurs bénéficieront de leur premier jour de repos mardi. Mercredi, la route de la 11e étape les conduira d'Albi à Toulouse sur 167 km. /dsa