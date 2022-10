Une première défaite pour Atlanta

Un différentiel de -19 pour son premier double double de la saison: Clint Capela a vécu un dimanche bien contrasté face à Charlotte.

Sur son parquet, Atlanta s'est incliné 126-109 devant les Hornets pour concéder sa première défaite de l'exercice après deux victoires initiales. Clint Capela, crédité de 14 points et de 10 rebonds, et ses coéquipiers ont sombré dans un troisième quarter perdu 45-29. Les Hawks avaient pourtant entamé la rencontre de la plus belle des manières avec un partiel de 11-0 qui leur a permis de mener 15-5. 'Nous n'avons pas su défendre ce soir', fulmine le coach d'Atlanta Nate McMilan.

Emmené par Kelly Oubre Jr, auteur de 24 points, Charlotte a pris sa revanche sur la défaite infligée par les Hawks lors des play-in du printemps temps dernier. Après ce dimanche sombre, Atlanta tentera de rebondir mercredi à Detroit pour son premier déplacement de la saison.

A noter par ailleurs la troisième défaite en trois rencontres des Lakers. Devant leur public, LeBron James et ses coéquipiers se sont inclinés 106-104 devant Portland alors qu'ils menaient pourtant 102-95 à 1'56'' du buzzer.

/ATS