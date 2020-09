Milwaukee réduit l'écart contre Miami

Les Bucks se sont battus et ont gagné pour Giannis Antetokounmpo, victime d'une entorse à la cheville droite.

Prématurément privé de sa star, Milwaukee a arraché la victoire après prolongation (118-115) contre Miami pour réduire l'écart à 3-1 en demi-finale de la Conférence Est de NBA.

Milwaukee n'en demeure pas moins au bord de l'élimination, condamné à remporter ses trois prochains matchs. Mais malgré l'énorme coup dur de la blessure d'Antetokounmpo, survenue au deuxième quart-temps, l'équipe de Mike Budenholzer a eu les ressources mentales pour faire front sans lui et faire plier le Miami Heat qui n'est vraiment pas passé loin de boucler l'affaire.

Les Bucks ont trouvé en Khris Middleton un leader de troupes et d'attaque, qui a inscrit 36 points dont 11 dans la prolongation. On s'interrogeait à escient après leurs trois premières défaites, quant à savoir si Antetokounmpo, longtemps muselé, pourrait enfin endosser ce rôle nécessaire à toute campagne menant au titre de champion.

La franchise de Milwaukee doit espérer que l'entorse ne soit pas trop sévère et qu'il pourra revenir à un moment si la série se prolonge. Mais elle l'a empêché de finir ce match et la façon dont la cheville a plié à l'intérieur sous son poids, à la réception d'une pénétration, fut douloureuse à voir autant que son cri de douleur à entendre. Et pour ne rien arranger, Giannis s'était déjà fait une entorse exactement au même endroit lors du match précédent.

Les Lakers, remobilisés dans le sillage du duo James/Davis, ont pour leur part égalisé à 1-1 contre Houston dans leur demi-finale de la Conférence Ouest. Quelque peu vexé d'avoir été cueilli à froid lors du match no 1 par des Rockets en mode fusée, L.A. a remis les pendules à l'heure pour s'imposer (117-109) au terme d'un match qu'il a mieux démarré et fini.

Si Anthony Davis a été le plus prolifique (34 points, 10 rebonds) et enfin dominateur dans la raquette, LeBron James (28 points, 11 rebonds, 9 assists) était partout sur le terrain. Il a montré l'exemple en défense, réussissant 4 interceptions et 2 contres, dont un de mammouth sur Russell Westbrook. Il a aussi marqué des paniers importants dans le money-time.

