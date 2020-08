Les play-off vont se poursuivre

Les joueurs NBA ont décidé la reprise des matches dans la bulle d'Orlando. Cette annonce survient au lendemain de leur boycott pour protester contre les tirs de la police contre Jacob Blake.

Selon ESPN et le site The Athletic, les joueurs ont pris cette décision au terme d'une nouvelle réunion ce après une première qui s'est tenue jusque tard dans la nuit de mercredi.

Au terme de cette première réunion, les Lakers et les Clippers, deux des plus gros favoris pour le titre de champion, avaient voté pour l'arrêt de la saison. Et ce, contrairement aux 11 autres équipes encore en lice dans les play-off.

Toujours selon ESPN, citant des sources au sein des joueurs, les trois matches du jour au programme seront néanmoins reportés, à savoir ceux du 1er tour Clippers-Dallas, Denver-Utah et l'acte I de la demi-finale de la Conférence Est entre Toronto et Boston, dont les joueurs avaient les premiers évoqué un éventuel boycott.

Ce sont finalement les Milwaukee Bucks mercredi qui ont surpris tout le monde en prenant cette décision choc et en n'affrontant pas le Magic d'Orlando, forçant du même coup la NBA à reporter les trois matches alors prévus. Cette rencontre, ainsi que Houston - Oklahoma City et Lakers - Portland n'ont toujours pas été reprogrammées par l'instance.

/ATS