LeBron James envoie les Lakers en finale

Les Lakers, portés par un immense LeBron James, se sont qualifiés samedi pour la 32e finale NBA de leur histoire, la première en dix ans.

La franchise de L.A. a battu Denver 117-107 dans l'Acte V de la finale de la Conférence Ouest. Los Angeles, qui compte 16 titres de champion, tentera d'égaler le record des Celtics en finale. Il affrontera le représentant de la Conférence Est, soit Miami soit Boston qui livrent leur 6e duel dimanche (3-2 pour le Heat).

La superstar LeBron James, auteur d'un énorme triple double (38 points, 16 rebonds, 10 assists), a été l'homme fort de l'équipe californienne dans ce cinquième match. Il a inscrit 16 points dans le 'money time', dont 9 d'affilée, pour définitivement repousser des Nuggets qui venaient d'effacer 16 points de retard.

En quête d'un 4e sacre avec une troisième équipe différente après Miami (2012, 2013) et Cleveland (2016), 'King James' va jouer sa 10e finale en 11 saisons. Gigantesque. Sous sa gouverne et celle d'Anthony Davis, plus qu'un lieutenant à ses côtés, les Lakers effectuent un parcours impressionnant.

Les Lakers n'ont concédé que trois défaites en trois séries. Avant d'écarter Denver, L.A. avait barré la route, également en cinq matches, de Portland et de sa star Damian Lillard, longtemps impressionnant dans la bulle, ainsi que celle de Houston malgré la menace représentée par James Harden, meilleur scoreur de la saison.

Et voilà les Lakers, dix ans après, qui marchent sur les pas de l'idole de la maison violet et or, Kobe Bryant. Celui-ci est décédé le 26 janvier après un accident d'hélicoptère survenu à Calabasas au nord-ouest de Los Angeles, également fatal à sa fille de 13 ans Gianna et à sept autres personnes.

Depuis, James et ses coéquipiers se sont juré de ramener les Lakers au sommet de la ligue pour perpétuer l'héritage de leur glorieux aîné, qui a remporté cinq bagues sous ce maillot. Un supplément d'âme puisant dans la fameuse 'Mamba mentality', faite d'une indéfectible soif de victoire, qui anima Bryant.

Ayant fini premier de la saison régulière à l'Ouest, ils ont assumé leur statut de favori tout au long des play-offs, également portés par l'immense apport d'Anthony Davis, recruté à l'intersaison, et qui a montré qu'il était un véritable leader offensif. En témoignent encore ses 27 points sur ce dernier match contre Denver.

/ATS