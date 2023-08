Union Neuchâtel en mode travail de force

L’effectif était complet : l’entraîneur Mitar Trivunovic et son adjoint Chad Timberlake avaient 13 joueurs sous leurs ordres lors de la reprise de l’entraînement d’Union Neuchâtel lundi soir. Le club de Swiss Basketball League a entamé sa préparation en vue de l’exercice 2023 – 2024, qui débute fin septembre. Mardi matin, place au travail en salle de musculation : un passage obligé pour être performant.

Trois nouveaux joueurs ont rejoint le groupe à l’intersaison : le distributeur valaisan Thomas Salman, le pivot soleurois Dylan Schommer ainsi que l’Américain Darious Lee Moten. Si Saban Mehic a cessé la compétition, le seul départ concerne Killian Martin. Après avoir évolué six ans à La Riveraine, le capitaine unioniste a donc rejoint Fribourg Olympic : « C’est un énorme avantage d’avoir si peu de changements », a insisté André Prébandier, le porte-parole du club. « C’est magnifique », rajoute même l’entraîneur Mitar Trivunovic.

Les nouveaux venus devront réussir à s’intégrer dans un groupe déjà soudé. C’est la mission du distributeur valaisan Thomas Salman : « J’ai toujours joué en Valais dans ma vie. Le plus important, ce sera de s’intégrer dans cette équipe qui se connaît très très bien. De faire un pas vers eux et ils vont me tendre la main sans aucun doute ».