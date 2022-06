Union Neuchâtel recrute un jeune Argentin

Un jeune joueur argentino-suisse à Union Neuchâtel. Le club de Swiss Basketball League a signé un contrat pour une saison, avec option pour une année supplémentaire, Juan Esteban de la Fuente. Porteur de la double nationalité argentine et suisse, celui-ci mesure 198 cm et évolue aux postes 2-3 (arrière et ailier). Agé de 21 ans, il a évolué ses dernières saisons dans le championnat très relevé de première division argentine sous les couleurs de l’équipe de Ciclista Olimpico. Lors de la dernière saison, il a disputé 39 matches avec une moyenne de 17,7 minutes de temps de jeu, il a marqué en moyenne 5,5 points.

Il a également été international juniors M17 et M19, une dernière équipe avec laquelle il a pris part à la Coupe du monde 2019. Il a aussi été médaillé d’or avec l’équipe nationale d’Argentine en 3x3 lors des Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 à Buenos-Aires. /comm-mne