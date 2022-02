Union enlève aisément le derby

Union Neuchâtel est reparti de plus belle. Une semaine après avoir été éliminés en demi-finale de la Coupe de Suisse par Fribourg Olympic, les Unionistes se sont refaits une santé en championnat. Devant 1'055 spectateurs à La Riveraine, ils ont disposé du BC Boncourt 80-59 samedi soir en Swiss Basketball League. Au classement, au terme du deuxième des trois tours de championnat, ils consolident leur 3e place avec deux victoires de retard sur Massagno, 2e, ainsi que deux d’avance sur les Lions de Genève qui occupent le 4e rang.

Un début de deuxième quart temps éclatant

Dans ce derby de l’Arc Jurassien, Union Neuchâtel a connu une entrée en matière délicate avant de s’envoler vers un succès plutôt aisé. Menés d’un petit point (21-20) à l’issue du premier quart temps, les joueurs de Mitar Trivunovic ont sérieusement resserré les boulots par la suite. Ils ont assommé les Jurassiens dès leur retour du banc, en leur infligeant un sec 10-0 en moins de deux minutes et demi. Le coup de massue était terrible, la rencontre avait basculé. Et même définitivement. Par la suite, les Neuchâtelois ont progressivement creusé l’écart sans donner l’impression d’être poussé à bout. A l’issue de la rencontre toutefois, Bryan Colon refusait de parler de victoire facile et il insistait aussi sur les imperfections de l’équipe.