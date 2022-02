Union gagne après un départ raté 

Union Neuchâtel poursuit sa marche en avant en Swiss Basketball League. Les Unionistes ont disposé de Swiss Central 82-75 samedi soir à Reussbühl, non sans avoir totalement raté leur entame de match. Au classement, la formation neuchâteloise renforce encore sa 3e place avec deux victoires de plus que ses deux plus proches poursuivants, les Lions de Genève et le BBC Nyon, qui ont tous deux perdu.

Mais tout n’a pas été rose samedi dans la banlieue lucernoise. Trois jours après avoir surpris Massagno, les protégés de Mitar Trivunovic se sont peut-être vus plus beaux qu’ils ne l’étaient. Ils avaient manifestement encore l’esprit dans le car au moment d’entamer la partie. Conséquence : les Lucernois menaient 32-19 à la fin du premier quart temps. Inadmissible et incompréhensible…, c’est bien l’avis de Bryan Colon