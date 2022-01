Swiss Basketball condamne les insultes envers Bryan Colon

« Swiss Basketball condamne tout type de discrimination et mènera toutes les actions nécessaires afin de faire la lumière sur cette affaire ». La fédération a réagi via communiqué mercredi après l’incident survenu lors du match de Swiss Basketball League. Le joueur neuchâtelois a affirme avoir été victime d’insultes à caractère raciste de la part d’un spectateur. Swiss Basketball League ajoute qu’une réunion avec les représentants de Swiss Sport Integrity, le service de signalement et d’enquête du sport suisse, s’est tenue mercredi concernant ce cas. Bryan Colon et les clubs concernés ont été entendus. D’autres informations complémentaires seront communiquées prochainement. /comm-lre