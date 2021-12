Un match de Coupe de la Ligue comme on les aime, avec deux équipes au coude à coude durant la presque totalité de la rencontre. C’est finalement Union Neuchâtel qui s’impose au Rocher face à Nyon, et se qualifie pour le Final Four de cette SBL Cup, qui se déroulera à la fin du mois de janvier à Montreux.





Un succès sur le score de 81-73 qui doit beaucoup à Byan Colon, auteur ce mercredi de 26 points.





