Union Neuchâtel prend sa revanche

Union Neuchâtel est insatiable en Swiss Basketball League. L’équipe de Mitar Trivunovic a fêté son cinquième succès consécutif vendredi à la salle de La Riveraine. Elle s’est imposée 71 – 64 contre le BBC Nyon et elle prend au passage sa revanche sur le match aller qu’elle avait bêtement perdu en ouverture de saison sur sol vaudois. Union Neuchâtel n’a toutefois pas eu la tâche aisée pour venir à bout d’une formation au collectif redoutable et très bien rôdé.

Passage à vide

Emmené par un Killian Martin impérial, les Unionistes sont toutefois bien rentrés dans la partie. Jusqu’à la pause, ils ont donné l’impression de maîtriser les événements. A la mi-temps, ils menaient de dix longueurs. La seconde moitié de la soirée a été moins glorieuse. Les protégés de Mitar Trivunovic ont connu un sérieux passage à vide dans le troisième quart temps, qui les a fait douter jusqu’au terme des débats.

A moins de deux minutes de la fin, Union Neuchâtel ne comptait plus que trois unités d’avance sur son adversaire. Dans ces moments clés, l’expérience et la routine des deux anciens, Chad Timberlake et Aleksa Popovic ont permis de maintenir le navire à flot. Noé Anabir estime que ses coéquipiers et lui ont senti passer le vent du boulot