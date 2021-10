Union Neuchâtel battu sans rougir

Union Neuchâtel peut garder la tête haute. L’équipe de Mitar Trivunovic s’est certes inclinée 67-56 samedi soir à domicile contre Fribourg Olympic lors de la 2e journée de Swiss Basketball League. La jeune phalange unioniste a fait mieux que de résister face à l’épouvantail du championnat. Elle n’a jamais rendu les armes et elle a très longtemps fait douter les Fribourgeois.

Les protégés de Mitar Trivunovic ont tout d’abord livré une première mi-temps qui doit servir de référence pour la suite de la saison. Ils menaient même d’un point à la pause (29-28), fournissant une prestation défensive de haute tenue.



Public de retour



Les Neuchâtelois n’ont fort logiquement pas réussi à conserver ce très mince avantage contre les champions de Suisse en titre qui disposent toujours d’une force de frappe impressionnante. Samedi soir, la profondeur de banc a fait la différence : Mitar Trivunovic a tourné avec sept joueurs pendant que son vis-à-vis, Petar Aleksic, possédait dix éléments majeurs. Le nombre de rotations a pesé lourd dans la balance. Mais les Unionistes ont résisté tant et plus. Avec le soutien d’un public de retour dans les gradins, ils sont même revenus à deux longueurs de leur adversaire à trois minutes de la fin. Ils leur a manqué la fraîcheur et la lucidité nécessaires pour passer l’épaule.

A l'issue du match, la déception d'avoir raté quelque chose de grand l'emportait sur la fierté d'avoir poussé Fribourg Olympic dans ses derniers retranchements.