Union Neuchâtel domine Monthey

Union Neuchâtel s’est imposé à l’usure face à Monthey-Chablais 73-54, samedi en Swiss Basketball League. Restrictions sanitaires oblige, ce match s’est tenu à huis clos à la salle de La Riveraine.Les protégés de Daniel Goethals ne menaient que de sept points au moment d’aborder la pause (40-33). Ils ont réellement fait la différence dans le troisième quart temps après avoir été sérieusement accroché par les Valaisans durant la première moitié du match.

L’équipe neuchâteloise a buté sur une formation adverse très agressive, dans le bon sens du terme, qui s'est beaucoup appuyée sur Vincent Bailey : au four et au moulin en début de partie, l'Amércain a fait le ménage sous les paniers. Les joueurs de Daniel Goethals ont peiné avant de trouver la bonne carburation. Ils n'ont pas tout de suite affiché la précision nécessaire pour prendre rapidement leurs distances. A l’issue du match, Daniel Goethals ne se disait pas autrement surpris par ce scénario et la résistance des Valaisans.