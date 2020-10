Union Neuchâtel prêt pour un nouvel exercice

C’est au tour du basketball de reprendre ses droits dans le monde très chahuté du sport suisse, en raison de la pandémie de coronavirus. Union Neuchâtel entame son championnat de Swiss Basketball League dimanche sur le redouté parquet du BC Boncourt (à suivre en direct sur RTN dès 16h45).

Les jeunes joueurs de Daniel Goethals comptent bien encore progresser davantage. Le club se veut « ambitieux mais réaliste » comme le disait le président du club Andrea Siviero le mois dernier. Les adversaires directs des Neuchâtelois devraient s’appeler Lugano et SAM Massagno, tandis que Fribourg Olympic et Genève seront à nouveau les grands favoris pour le titre. À noter que ce nouveau championnat se jouera désormais à neuf équipes au lieu de douze, après les retraits de Swiss Central, Vevey Riviera et Pully Lausanne.