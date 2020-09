Union Neuchâtel « ambitieux mais raisonnable »

La fougue de la jeunesse pour porter Union Neuchâtel vers les sommets. Le club de Swiss Basketball League s’est présenté à la presse et ses partenaires jeudi soir. L’équipe entend encore une fois jouer le haut du tableau lors de la saison 2020-2021 qui commence dans un mois. Et malgré les incertitudes financières et sanitaires liées à la pandémie, les dirigeants se veulent résolument optimistes.