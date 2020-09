Isaiah Williams quitte Union, Daniel Giddens débarque

Indépendamment de l'annonce du départ d'Isaiah Williams, Union Neuchâtel a communiqué dans la foulée avoir engagé Daniel Giddens. Ce pivot américain de 23 ans mesure 2m11. Il a signé un accord pour deux saisons avec le club de La Riveraine. Après avoir disputé ses années universitaires dans trois équipes entre 2015 et 2020, le « rookie » jouera pour la première fois en professionnel. Au cours du dernier exercice, Daniel Giddens a joué 30 rencontres avec une moyenne de 14,5 minutes de jeu par match, marqué 3,4 points, capté 3,1 rebonds et bloqué 1,8 shoot. « Un pari » pour les dirigeants d’Union alors que l’entraîneur Daniel Goethals fonde beaucoup d’espoir sur ce joueur et imagine qu’il deviendra le point de fixation et la tour de contrôle de l’équipe. /comm-jpp