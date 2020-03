Clap de fin pour la saison d'Union

Union Neuchâtel est victime de la pandémie de coronavirus alors que le club de basket du Littoral était en bonne position dans le classement : deuxième de SB League. En effet, la saison de LNA et LNB messieurs et dames n'ira pas à son terme. Swiss Basketball l'a annoncé à l'issue d'une séance jeudi soir avec les présidents des clubs de SBL, qui se sont prononcés à l'unanimité mais « à contrecoeur » pour l'arrêt des compétitions, qui incluent également la Coupe de Suisse. L’organisation a déjà annoncé jeudi que les championnats juniors, de 1re ligue ainsi que la LNB dames étaient suspendus jusqu’au 18 avril en raison du Covid 19.



Le titre de champion ne sera ainsi pas attribué, pas plus que des promotions et relégations ne seront prononcées (cela avait déjà été décidé en début de saison). « La discussion a été très constructive, les présidents de clubs étaient conscients que le basket suisse devait répondre du mieux possible aux mesures des autorités, de préserver la santé des joueuses, des joueurs et du public. Malheureusement, l'arrêt des championnats était la seule issue possible », explique le président de la Fédération Giancarlo Sergi dans un communiqué. /ats-vma