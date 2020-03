Le calendrier d’Union Neuchâtel bousculé

Le choc au sommet entre Union Neuchâtel et Fribourg Olympic n’aura pas lieu mercredi. Dans un communiqué publié jeudi après-midi, le comité exécutif de Swiss Basketball a décidé de suspendre toutes les rencontres de coupe et de championnat jusqu'au 15 mars en raison des dernières recommandations du Conseil fédéral concernant le coronavirus. Les basketteurs de La Riveraine sont directement touchés par cette mesure. Les rencontres d’Union Neuchâtel à Fribourg, prévue le 10 mars, et face à Starwings Bâle à La Riveraine, programmée le 13, sont donc reportées. /gjo