Basketball : match le 26 décembre

Union Neuchâtel affrontera Pully Lausanne en quarts de finale de la SBL Cup, anciennement la Coupe de la Ligue de basketball. L’horaire de la rencontre est désormais connu : le match se déroulera jeudi 26 décembre à 18 heures à la salle de La Riveraine.

Le vainqueur de ce duel sera qualifié pour le Final Four des 1er et 2 février 2020 à Montreux. Il sera opposé en demi-finales au gagnant du match entre les Lions de Genève et Vevey Riviera Basket. Le match est déjà programmé le 1er février à 19 heures. /mne