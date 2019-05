Val-de-Ruz Basket champion de 1re Ligue !

Un week-end magique pour Val-de-Ruz Basket. Les Vaudruziens sont devenus champions de 1re Ligue en battant Kanti Aarau 59-50 dimanche à La Riveraine. Devant 405 spectateurs, les Neuchâtelois ont fait la course en tête durant toute la rencontre. Une performance admirable, vu qu’ils avaient battu le grandissime favori Union Neuchâtel M23 la veille au terme d’une rencontre d’une grande intensité. Face aux Argoviens, Val-de-Ruz a été très vite mis sur orbite grâce à son collectif et ses paniers à trois points réussis. Aarau, de son côté, a bien aidé les Neuchâtelois en ratant un nombre incalculable de paniers faciles et en commettant de nombreuses fautes évitables. Toutefois, cela n’enlève en rien à la performance des Vaudruziens, qui ont mérité leur victoire.

A la faveur de ce succès, Val-de-Ruz Basket peut désormais évoluer en Ligue nationale B. Pour l’instant, la demande officielle n’a pas été transmise à la Ligue. /jha