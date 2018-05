Victoire de Neuchâtel Xamax FCS

Et un succès de plus pour Neuchâtel Xamax FCS dans le championnat de Challenge League. Les "rouge et noir" ont gagné 1-0 à Rapperswil grâce à une réussite signée Veloso en début de seconde période. Grâce à cette victoire, le record de 85 points établi par le FC Zurich la saison dernière peut toujours être égalé lors de l'ultime journée de championnat.

Les Xamaxiens disputeront leur dernier match de la saison lundi 21 mai face à Wil et se verront remettre la coupe de champion de Challenge League. Une grande fête populaire est organisée pour l'occasion sur l'Esplanade de la Maladière dès 11h00. /mco-nba