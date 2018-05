Claque de fin pour Union Neuchâtel

Mais au-delà de la maestria fribourgeoise, on en attendait quand même beaucoup plus du tempérament des Neuchâtelois dans un match « à la vie, à la mort ». Dos au mur et mené 2-0 dans la série avant le coup d’envoi, on s’attendait à voir Union démarrer ce troisième acte le couteau entre les dents. C’est finalement un raz de marée fribourgeois qui a déferlé sur la riveraine face à des Unionistes totalement apathiques en défense et bien trop précipité dans la zone adverse (11 ballons perdus à la mi-temps). En face Fribourg Olympic passait en revue toute la panoplie du basket champagne : alley-oop, dunk, shoot à trois points, interceptions, passes aveugles et un jeu admirablement léché. « C’était beau », commentera à l’issue de la rencontre le jeune intérieur fribourgeois Natan Jurkovitz. On ne saurait lui donner tort. Symbole de la débandade neuchâteloise, l’entraîneur Niksa Bavcevic avait déjà grillé deux temps mort lors du premier quart-temps.